Ankara'da Boğaziçi'ne destek eylemi: İzinsiz gösteride 69 kişi gözaltında
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek olmak amacıyla Ankara'da izinsiz gösteri düzenlendi. Polisin Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Arbede sırasında gözaltına alınan 69 kişi, polis merkezine götürüldü.
Ankara'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek için izinsiz gösteri düzenlendi. Slogan atan grup, basın açıklaması yapmak için Çankaya Belediyesi önüne yürümek istedi. Ancak polis, grubun yürümesine izin vermedi.
Gruptakilere polis ekipleri, dağılmaları uyarısında bulundu. Bu sırada güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Kovalamaca sırasında eylemcilerin bir kısmı TKP Genel Merkezi'ne girdi.
Arbede sırasında gözaltına alınan 69 kişi, polis merkezine götürüldü. Hafif yaralanan 3 polis memuru ise olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.