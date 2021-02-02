Ankara'da Boğaziçi'ne destek eylemi: İzinsiz gösteride 69 kişi gözaltında

Ankara'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek için izinsiz gösteri düzenlendi. Slogan atan grup, basın açıklaması yapmak için Çankaya Belediyesi önüne yürümek istedi. Ancak polis, grubun yürümesine izin vermedi.

Gruptakilere polis ekipleri, dağılmaları uyarısında bulundu. Bu sırada güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Kovalamaca sırasında eylemcilerin bir kısmı TKP Genel Merkezi'ne girdi.

Arbede sırasında gözaltına alınan 69 kişi, polis merkezine götürüldü. Hafif yaralanan 3 polis memuru ise olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.

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