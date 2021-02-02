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ANKARA

Ankara'da Boğaziçi'ne destek eylemi: İzinsiz gösteride 69 kişi gözaltında

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek olmak amacıyla Ankara'da izinsiz gösteri düzenlendi. Polisin Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Arbede sırasında gözaltına alınan 69 kişi, polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi AA
Eylemciler, polislere tekmelerle saldırdı.
Eylemciler, polislere tekmelerle saldırdı.

Ankara'da, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek için izinsiz gösteri düzenlendi. Slogan atan grup, basın açıklaması yapmak için Çankaya Belediyesi önüne yürümek istedi. Ancak polis, grubun yürümesine izin vermedi.

Gruptakilere polis ekipleri, dağılmaları uyarısında bulundu. Bu sırada güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Kovalamaca sırasında eylemcilerin bir kısmı TKP Genel Merkezi'ne girdi.

Arbede sırasında gözaltına alınan 69 kişi, polis merkezine götürüldü. Hafif yaralanan 3 polis memuru ise olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.

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Kurguya bak: Ünlü isimler yalan video ile Boğaziçi'ndeki gösterileri gazlıyor
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Kurguya bak: Ünlü isimler yalan video ile Boğaziçi'ndeki gösterileri gazlıyor
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar neticesinde eylemciler, rektörlük binasını işgal etmeye çalıştı. İşgal girişimine karşı polis harekete geçti. Çok sayıda eylemci, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bazı eylemcilerin gözaltına alındığı sırada çekilen bir video, yalan bir altyazı eklenerek sosyal medyaya servis edildi. Videodaki polisin "Aşağıdan" demesine rağmen video "Aşağı bak" şeklinde servis edildi. Ünlü isimler, yalan video üzerine sosyal medyada "#AslaAşağıBakmayacağız' etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.
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