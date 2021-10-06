Ankara’da ikinci baro

ABDULLAH SARİCA
Ankara’da ikinci baronun kurulması için gerekli 2 bin 50 imza toplandı. Ankara 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Av. Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki grup, 2 bin 50 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini dün Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) teslim etti. TBB dilekçeyi inceleyecek, bir eksiklik görmemesi halinde yeni baro resmen kurulmuş olacak.
- Ankara 2 No’lu Baro’nun kuruluş sürecini tamamladıklarını anlatan Av. Eyüphan Korkmaz, şöyle konuştu: “Üye sayısı itibarıyla ülkemizin 12’nci büyük barosunun ülkemiz hukuk sistemine ve avukatlık mesleğine kazanım sağlamasını ümit ediyoruz. Tüm kurucu arkadaşlarımızla beraber mesleğimiz için sorun teşkil eden mevzuların çözümü konusunda aynı inanç ve kararlılıkta olacağız. Aynı şehirde onbinlerce avukat meslektaşımız için birden fazla baronun çalışacak olmasını anlamlı ve değerli buluyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sürekli diyaloğu zorlayan, sadece ve sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isteriz.”