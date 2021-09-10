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Ankara'da MLKP terör örgütüne operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin evlerinde örgütsel kitaplar ve fotoğraflar ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Ankarada MLKP terör örgütüne operasyon
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüphelinin 10.09.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

17'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 17'si, yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel kitap ve fotoğraf ele geçirildi. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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