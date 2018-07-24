Anne-baba tutuklandı

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri dün tamamlandı. Sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış,Turhal Adliyesi’ne sevk edildi.

Evrim Atış

BARAJ ARANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan anne ve baba tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan anne ve baba tutuklandı. Bu arada, Yenisu köyünün yaylasında, babaannesi Sati Atış’ın 10 Temmuz’da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünkaybolan Evrim’in bulunması için başlatılan arama çalışmaları da sürüyor. Dalgıçlar, Evrim’in kaybolduğu bölgeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yazıtepe Baraj Gölü’nde arama çalışması yaptı. Çok sayıda ekip tarafından havadan ve karadan sürdürülen arama çalışmalarında bölge didik didik tarandı.