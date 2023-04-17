Antikkapı’da yeni nesil gıda üretimi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ, yeni nesil üretim teknolojilerini yakından takip ederek kent halkına hizmet veriyor. Bu kapsamda, Antikkapı, üretim tesisinde kullanmaya başladığı ambalajlama ve paketleme makinasıyla catering yemek hizmetinde 8 saatte 5 bin adet tüketime hazır gıdayı, emniyetli ve hijyenik olarak ambalajlıyor. Antikkapı, son nesil ambalajlama makinesi ile ürünlerini el değmeden vatandaşlara ulaştırıyor.

EL DEĞMEDEN PAKETLEME

Antikkapı A.Ş. üretim tesisinde kullanılmaya başlanan ambalajlama makinası, paketleme sistemini daha düzenli hale getirdi. Üç gözlü gıda kaplarına, çorba, yardımcı ürün (pilav-makarna), ana yemek konularak hazırlanan ürünler, makinada el değmeden ambalajlanıyor. Ambalajlanan yemekler taşınırken birbirine karışmıyor, sızıntı ve dökülmeye neden olmuyor.

En son teknolojiye uygun ekipman ile donatılmış makinada hijyen ve kalite standartlarına uygun üretim yapılıyor. Catering yemek hizmetinde en önemlisi ürünlerin tüketiciye ulaşırken soğumaması ve lezzetini kaybetmemesi. Bu makinede belirli sıcaklıkta ambalajlanan yemekler, hava ile teması kalmadığı için sıcak kalabiliyor. Ambalajlanan ürünler, servis öncesinde termoboxlara konulduğunda yaklaşık 5 saat sıcak kalabiliyor. Koruyucu katkı maddesi içermeyen sistem ürünün doğal renk ve besin değerlerini koruyor. Kolay sevkiyat avantajı sağlayan paketler bakteri oluşumunu da engelliyor.

Ramazan ayında toplu iftar programları yemeklerin sıcak ulaşabilmesi için hızlı servis edilmesini zorunlu kılıyor. 8 saatte 5 bin adet üretim sağlayan paketleme makinasıyla Antikkapı, önemli bir hizmeti kent sakinleri ile buluşturmuş oluyor. Antikkapı AŞ, bu yeni sistem paketleme ünitesi ile paketlenmiş ürünleri sıcak, hızlı ve hijyenik ortamda tüketicisine götürüyor.

GENİŞ BİR ALANDA HİZMET

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı AŞ, bünyesinde bulunan 7 restoran, 12 düğün salonu, Sekapark Otel, Antikkapı Petrol Ofisi, Miço Kadınlar Plajı, kamp ve kafeteryalar, mobil afet TIR’ları gibi geniş bir alanda hizmet veriyor.







