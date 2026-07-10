Arjantin'in ırkçı geçmişi gündemde

FIFA, Arjantinli taraftarların gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan IShowSpeed'e ırkçı hakaretler savurmasının ardından soruşturma başlattı. FIFA’dan yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası birlik, çeşitlilik ve saygının kutlamasıdır. Dünyanın dört bir yanından insanları, kültürleri ve toplulukları bir araya getiren bu organizasyonda bu değerlere aykırı davranan kişilere oyunumuzda yer yoktur" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bazı Arjantinli taraftarların ABD'li fenomene küfür içeren ifadelerin kullanıldığı duyulurken "Git hayvanat bahçesinde ağla" dediği de görüldü. Bu, Arjantinli taraftarların ve oyuncuların siyahi insanlara karşı ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçlandığı ilk olay değil. 2024 yılında Arjantinli oyuncuların, çoğunluğu Afrika kökenli olan Fransa takımına yönelik ırkçı bir tezahürat yaparken görüntülenmişti. Arjantin, bu yılki turnuvada siyahi oyuncusu olmayan birkaç takımdan biri.

NÜFUS SAYIMINA SAYILMADILAR

1996'da Arjantin'in dönemin Cumhurbaşkanı Carlos Menem siyahi insanlara yönelik ırkçı ifadeler kullanarak şunları söylemişti: "Arjantin'de siyah insanlar yok. Bu bir Brezilya sorunu." Asırlar önce transatlantik köle ticareti sırasında yüz binlerce Afrikalı zorla Arjantin'e getirilmişti. 1700'lerin sonlarına doğru, Afrika kökenli insanlar ise Arjantin nüfusunun yaklaşık yüzde 37'sini oluşturuyordu. Ancak ülke, ayrımcılık ve hatta nüfus sayımı yoluyla Afro-Arjantinli topluluğunu sistematik bir şekilde ortadan kaldırma politikasına girişti. 1895 yılına gelindiğinde, Arjantin hükümeti nüfus sayımlarında siyahi insanları tamamen saymayı bıraktı. Bu da ülke nüfusunun yüzde 1'inden azının Afro-Arjantinli olduğu izlenimini oluşturdu. Mart ayında Arjantin hükümeti, transatlantik köle ticaretini kınayan BM kararına karşı oy kullanan üç ülkeden sadece biriydi. Diğer ikisi İsrail ve ABD idi.

ZORLUKLARINA RAĞMEN BAŞARDILAR

Arjantin’in siyah nüfusunu silme çabalarına rağmen, Afro-Arjantinliler varlıklarını ve kültürlerini dünyaya hatırlatmak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Tüm zorluklarına rağmen bazı Afro-Arjantinli sporcular ülke takımında oynamayı başardı. Bunlardan biri Alejandro de los Santos idi. Santos, 1922'de Arjantin milli takımında forma giyen ilk siyah oyuncuydu. Jose Ramos Delgado da 1958 Dünya Kupası'nda milli takımda oynadı. Hector Baley ise 1978 ve 1982 Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

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