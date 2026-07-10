Anasayfa
Gündem
Arjantin'in ırkçı geçmişi gündemde

Arjantin'in ırkçı geçmişi gündemde

Durim Abazi
04:00, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Arjantin'in ırkçı geçmişi gündemde
Darren Jason Watkins Jr. (IShowSpeed)

FIFA, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan Dünya Kupası maçında sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan IShowSpeed'in ırkçı söylemlere maruz kaldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Gelişme Arjantin tarihinde saklı olan ırkçılığı bir kez daha gündeme taşıdı.

FIFA, Arjantinli taraftarların gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan IShowSpeed'e ırkçı hakaretler savurmasının ardından soruşturma başlattı. FIFA’dan yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası birlik, çeşitlilik ve saygının kutlamasıdır. Dünyanın dört bir yanından insanları, kültürleri ve toplulukları bir araya getiren bu organizasyonda bu değerlere aykırı davranan kişilere oyunumuzda yer yoktur" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bazı Arjantinli taraftarların ABD'li fenomene küfür içeren ifadelerin kullanıldığı duyulurken "Git hayvanat bahçesinde ağla" dediği de görüldü. Bu, Arjantinli taraftarların ve oyuncuların siyahi insanlara karşı ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçlandığı ilk olay değil. 2024 yılında Arjantinli oyuncuların, çoğunluğu Afrika kökenli olan Fransa takımına yönelik ırkçı bir tezahürat yaparken görüntülenmişti. Arjantin, bu yılki turnuvada siyahi oyuncusu olmayan birkaç takımdan biri.

NÜFUS SAYIMINA SAYILMADILAR

1996'da Arjantin'in dönemin Cumhurbaşkanı Carlos Menem siyahi insanlara yönelik ırkçı ifadeler kullanarak şunları söylemişti: "Arjantin'de siyah insanlar yok. Bu bir Brezilya sorunu." Asırlar önce transatlantik köle ticareti sırasında yüz binlerce Afrikalı zorla Arjantin'e getirilmişti. 1700'lerin sonlarına doğru, Afrika kökenli insanlar ise Arjantin nüfusunun yaklaşık yüzde 37'sini oluşturuyordu. Ancak ülke, ayrımcılık ve hatta nüfus sayımı yoluyla Afro-Arjantinli topluluğunu sistematik bir şekilde ortadan kaldırma politikasına girişti. 1895 yılına gelindiğinde, Arjantin hükümeti nüfus sayımlarında siyahi insanları tamamen saymayı bıraktı. Bu da ülke nüfusunun yüzde 1'inden azının Afro-Arjantinli olduğu izlenimini oluşturdu. Mart ayında Arjantin hükümeti, transatlantik köle ticaretini kınayan BM kararına karşı oy kullanan üç ülkeden sadece biriydi. Diğer ikisi İsrail ve ABD idi.

ZORLUKLARINA RAĞMEN BAŞARDILAR

Arjantin’in siyah nüfusunu silme çabalarına rağmen, Afro-Arjantinliler varlıklarını ve kültürlerini dünyaya hatırlatmak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Tüm zorluklarına rağmen bazı Afro-Arjantinli sporcular ülke takımında oynamayı başardı. Bunlardan biri Alejandro de los Santos idi. Santos, 1922'de Arjantin milli takımında forma giyen ilk siyah oyuncuydu. Jose Ramos Delgado da 1958 Dünya Kupası'nda milli takımda oynadı. Hector Baley ise 1978 ve 1982 Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.


Birleşmiş Milletler'den Mbappe’yi hedef alan ırkçı söylemlere tepki
Dünya
Birleşmiş Milletler'den Mbappe’yi hedef alan ırkçı söylemlere tepki

Başlıklar :dünya kupasıırkçılıkarjantin
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026