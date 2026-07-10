Yeniçeri ve silahın mesajı

Kültürel diplomasinin zirve yaptığı bu stratejik hamle, Türkiye’nin askeri ve tarihi vizyonunun uluslararası arenadaki sarsılmaz yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, külliye girişinde ilk kez mehter marşı eşliğinde, Yeniçeriler tarafından karşılandı. Törenin derin diplomatik ve akademik arka planını değerlendiren Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, karşılamanın dünden bugüne kesintisiz bir sürekliliği ve devlet geleneğini yansıttığını belirterek “Bu coğrafyada Türkiye’nin büyük güç olarak tarihi varlığının altının çizildiğini görüyoruz. Osmanlı Devleti’nin tarihi mirasını sembolize eden Yeniçeriler ve mehter marşları da dünü ve bugünü bir arada, devletimizin devamlılığını vurgulayan güzel bir koreografi oldu” dedi.

KADİM TÜRK GELENEĞİ

Zirveye katılan liderlere hediye edilen, kendi isimlerinin işli olduğu silahlar da çok konuşuldu. Bu hediye, Türk savunma sanayiinin kalitesini sergilemek, liderlere dostluk jesti ve NATO’nun kolektif savunma misyonunu vurgulamak şeklinde değerlendirilse de aslında kadim Türk devlet geleneğindeki “konuk devlet başkanına kılıç sunma” ritüelinin modern karşılığı. Türk tarihinde konuk devlet başkanlarına güç ve dostluk göstergesi olarak el işçiliğiyle üretilmiş kılıç hediye edilirdi.

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