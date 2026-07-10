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İşte Ay Yıldız

İşte Ay Yıldız

04:00, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 04:04, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İşte Ay Yıldız
Ay Yıldız Karagahı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, 12 milyon metrekarelik alanıyla Pentagon’dan 3, NATO Karargâhı’ndan 4 kat büyük olacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, ilk kez görüntülendi.

Ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı’nın ayrıntıları belli oldu. Buna göre, karargah, toplam 12 milyon metrekare ile 1680 futbol sahası büyüklüğünde alanda yer alıyor.

NATO’NUN 4 KATI

Toplam 2 milyon metrekare inşaat alanı bulunan karargahın, 1 milyon metrekaresi bitti. Karargah tamamlandığında Pentagon’un 3, NATO Karargâhı’nın 4 katı büyüklüğünde olacak. Çevre duvarı 6,5 kilometre uzunluğunda olan karargahın, 3 bin 200 kişilik 5 konferans salonu, 1 yılda inşası tamamlanan 10 bin metrekare alana kurulu Yıldız binası, 6 bin 400 kapasiteli 6 kapalı otoparkı bulunuyor.

1 MİLYON BİTKİ VE AĞAÇ

Toplam 19 milyon metreküp kazı hacmi bulunan projede 2 milyon metreküp beton, 125 bin ton çelik kullanılmış olacak. Alanda, 25 kilometre kışla içi yol uzunluğu bulunacak. Ayrıca, 1 milyon bitki ve ağaç, 2 milyon metrekare yeşil alan, 44 bin 800 kilometre kablo, 168 bin aydınlatma, 25 bin fiber optik kablo kapasitesi de yerleşkede bulunacak.

Kısıtlamalar kaldırılmalı

  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savunma bakanları resepsiyonu ile kapılarını açan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı’nda haftalık basın bilgilendirme toplantısını yaptı. ABD Başkanı Trump’ın CAATSA yaptırımlarına dair açıklamasına değinen bakanlık, “Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayiimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :ay yıldız karargahıAnkaraNATO
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