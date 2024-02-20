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Askeri liselere giriş sınavı soruşturması: Dört ilde sekiz gözaltı kararı

2010 ve 2012 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında Ankara merkezli dört ilde eş zamanlı olarak sekiz şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

08:37 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 09:14 - 20/02/2024 Salı
IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2010 ve 2012 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında 2 şüpheli; ayrıca 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2011 Deniz Harp Okulu (DHO) ve 2014 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.






#Askeri Liselere Giriş Sınavları
#Ankara
#Gözaltı
#Operasyon
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