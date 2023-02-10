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Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da 101. saatte bir kişi enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 600 Konutlar Sitesi'nde 101. saatte enkazdaki bir kişiye sağ ulaşıldı. Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sitede, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

09:17 . 10/02/2023 Cuma
AA
Hatay'da 101'inci saatte mucize kurtuluş

Hatay'da 101'inci saatte mucize kurtuluş

Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, saat 23.00'ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş'a ulaştı.

Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşındı.
Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş'a sarılarak sözünü tuttu.

Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.



#DEPREM
#Hatay
#Hikmet Yiğitbaş
#enkaz
1 saat önce
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Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da 101. saatte bir kişi enkazdan kurtarıldı
Hatay'da 101.saatte enkazdan çıkarıldı
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