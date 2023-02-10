Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da 101. saatte bir kişi enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altı arama kurtarma çalışmaları beşinci günde de devam ediyor. Enkaz altlarından peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelirken, son olarak Diyarbakır'da anne ve oğlu 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.