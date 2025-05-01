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Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

11:301/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
AA
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar

İspanya ve Portekiz'i geniş ölçüde etkileyen ve Fransa'nın belirli bölgelerinde sorunlar ortaya çıkaran kesinti nedeniyle büyük kentler karanlığa gömülmüştü. Avrupa'daki elektrik krizinin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği merak edilirken, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.

İspanya ve Portekiz'de dün öğle saatlerinde başlayan ve İber Yarımadası genelinde yaşayan 60 milyon kişinin hayatını bugün sabah saatlerine kadar durma noktasına getiren büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı.

Kesintinin yayılmasın ardından İspanya ve Portekiz'de hayat akışında ciddi aksaklıklar baş gösterdi. İşletmeler faaliyetini durdururken, binalarda asansörler çalışmadı. Tren ve metro hatlarına ilave olarak trafik ışık sistemlerinin de durmasıyla ulaşımda sıkıntılar oluştu, hava limanlarında seferler iptal edildi.

İspanya ve Portekiz'i geniş ölçüde etkileyen ve Fransa'nın belirli bölgelerinde sorunlar ortaya çıkaran kesinti nedeniyle milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum kaldı ve büyük kentler karanlığa gömüldü.

"Türkiye için sorun yok"

'Türkiye'de genel elektrik kesintisi yaşanacak mı?' sorusu akıllara geldi. Güzel haber ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.



#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Alparslan bayraktar
#Avrupa elektrik kesintisi
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