AYM'den 'bekçi' kararı: Yeni düzenleme geldi artık yapamayacaklar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, CHP'li 125 milletvekili, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nda 8 ayrı düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu öne sürülerek iptali ve yürürlüğünün durdurulması için AYM'ye başvurdu. İptal talebinin gerekçesinde, kanunun 6'ncı maddesinde yer alan 'noksan alınan tedbir' kavramının belirli olmadığı, 'tamamlattırmak' ibaresinin ise mülkiyet hakkını ihlal ettiği, 'gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak' ibaresinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını sınırlayıcı nitelikte olduğu, 'halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri' kavramının açık olmadığı, 'engellemek' ibaresinin ise hangi iş, işlem ve eylemleri kapsadığının belirli olmadığı belirtildi.