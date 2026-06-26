Bağış kılıfıyla yolsuzluk

Göreve geldiği günden bu yana tartışmalı kararlara imza atan, son 2 yılda belediyeyi ciddi borç batağına sürükleyen ve sattığı taşınmazlardan elde edilen gelirin nereye harcandığı tartışma konusu olan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bu kez yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Eski Yenidoğan Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve iş insanı Şevket Özkan Kıral, kameralar karşısına çıkarak seçim döneminde destek verdiği Yeğin'e adeta savaş açtı. Elinde belge ve makbuzlar bulunduğunu söyleyen Kıral, Yeğin yönetimine ilişkin milyonlarca liralık bağış, imar ve yıkım süreçlerini kapsayan çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasını peş peşe sıraladı.

Konuşmasına “Seçim zamanı Alper Yeğin adına sizlerden oy ve destek istediğim için özür diliyorum. Hatamızı yeni anladık” sözleriyle başlayan Kıral, Yeğin yönetiminin bir binaya imara aykırı olarak teras yapılması için 400 bin TL bağış alındığını söyledi. Yanan bir fabrikadan önce 33 milyon TL istendiğini, rakamın 15-16 milyon TL'ye düşürüldüğünü iddia eden Kıral, bu ödemenin "basit proje inceleme bedeli" adı altında tahsil edildiğini, ancak fabrikayı yeniden açmak için verilen onayın rüşveti olduğunu savundu. Yıkım ve para cezasının kaldırılacağı vaadiyle bir esnaftan 196 bin TL’lik çek alındığını anlatan Kıral, alınan çekin daha sonra belediyenin bir restorana olan borcuna karşı verildiğini ileri sürdü. Buna rağmen söz konusu iş yerinin yıkım kararının uygulanarak para cezasının tebliğ edildiğini belirten Kıral, imar işlemlerinde de vatandaşlardan para alındığını iddia etti.