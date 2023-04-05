Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Haddinizi aştınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını şiddetli şekilde lanetlediklerini belirterek, İsrail'in Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal ettiğini ve tarihi statükosunu bozacak bir adım attığını bildirdi.





Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde Türk gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.





Çavuşoğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına ilişkin, kutsal ramazan ayında Harem-i Şerif'in kutsiyetinin İsrail tarafından ihlal edildiğini ve aynı şekilde tarihi statükosunu bozacak bir adım atıldığını vurguladı.





"Bunu kabullenmek mümkün değil, şiddetli bir şekilde lanetliyoruz" diyen Çavuşoğlu, son zamanlarda Avrupa'da başlayan bu ırkçılık ve İslam düşmanlığının da özellikle İsrail'de de artarak devam ettiğini söyledi.





Çavuşoğlu, özellikle ramazan ayında böyle bir provokasyonun olmaması konusunda kendilerini daha önce uyardıklarını hatırlattı.





"Ramazan ayında bir araya gelme konusunda prensip olarak mutabık kaldık"





Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:





"Kendisini Türkiye davet ettim. Ramazan ayında özellikle bir araya gelme konusunda prensip olarak mutabık kaldık. Bazı tarih önerilerinde bulunduk. Kendileri de karşı tarih önerilerinde bulundular. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar ve inşallah Samih Şukri'yi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız."





"Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi doğru değil"





Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermesine yönelik soruyu da yanıtladı.





Diplomatik teamüller gereği bir ülkede seçim atmosferine girildikten sonra bu tarz görüşmelerin taraf tutma görüntüsü vermemek için yapılmadığını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesi için ABD Başkanı Joe Biden'dan aldığı daveti seçim öncesi doğru olmayabileceği için seçim sonrası gerçekleştirmek istediğini söylediğini hatırlattı.





Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesinin doğru olmadığına vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:





"Taraf tutuyor görüntüsü vermemesi lazım. Hangi ülkenin büyükelçisi olursa olsun. Bu düşüncelerimi dün (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'a da söyledim. Normal şartlarda büyükelçiler o ülkede herkesle görüşebilirler. Bizim de görüşümüzü, iznimizi alıyorlar, soruyorlar. Bu tür temaslar olur ama seçim atmosferinde büyükelçinin bir adayla gidip görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tepkisi de bu yüzdendir."











