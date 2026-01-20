Yeni Şafak
Bakan Fidan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

Bakan Fidan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

14:1820/01/2026, Salı
20/01/2026, Salı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesi sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriye'de yaşananlara ilişkin DEAŞ uyarısında bulunan Bakan Fidan, "Biz 10 Mart Mutabakatını nasıl desteklediysek, 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Bölgede sürekli oynanan bir oyun var. DEAŞ oyununu büyük bir endişeyle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"18 Ocak mutabakatını destekliyoruz"

"10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında bunu bir kenara bırakıp, mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz.


"Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmesi oldukça önemli"

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından çıkarılan kararnameyle çok uzun yıllardır Esad döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Kararname hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi, daha ait hissetmesi adına aslında fevkalade önemli.


"Türkiye her zaman yapıcı rol oynamaya devam edecek"

Sürekli oynanan (YPG/SDG'nin serbest bıraktığı) DAEŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Büyükelçi Tom Barrack'la bir görüşme yaptık. Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini verdi. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları açıkçası takdirle karşılıyor."



