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Bakan Göktaş: İhtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ve Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun bir örneği olduğunu belirtti.

11:42 . 16/06/2023 Cuma
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Program kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar lirayı aştı." ifadesini kullandı.

Göktaş, programdan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık." bilgisini verdi.

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteğinin, Türkiye Aile Destek Programı'na dahil edildiğini hatırlatan Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında, hanelerimize aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110-221 lira arasında ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam 7,7 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5,1 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.



#Mahinur Özdemir Göktaş
#Türkiye Aile Destek Programı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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