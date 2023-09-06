Bakan Kacır'dan gençlere telefon müjdesi: Çok kısa zaman içinde yapılacak

"Ankara'nın en büyük etkinliğini gerçekleştirmiş olduk. 940 binden fazla katılım oldu, 1 milyona yakın. Pazar günü yoğun yağış olduğu için daha üst bir rakama ulaşılmamış oldu; ama Ankara'nın, Ankara tarihinin en büyük etkinliği oldu. Şimdi 27 Eylül'de de İzmir’de bu yılın son Teknofest'i olacak. '2023’te 3 büyük şehrimizde yapacağız’ demiştik. Tabii biz çok mutluyuz. Hem gençlerin hem tüm yaş gruplarından toplumun bu işe bu kadar sahip çıkması milli teknolojinin sahibi olarak kendisini hissetmesi ve bu duygularla oraya gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın her yıl olduğu gibi bizimle beraber olması, şampiyonlarımıza ödülünü vermesi Türk Devleti'nin bu meseleye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Zannediyorum 14 bakanımız Teknofest’e katılmıştı. Bakanların da herhalde en fazla ilgi gösterdiği, katıldığı organizasyon olmuş oldu. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde. Bakalım inşallah İzmir'de de yeni bir rekora imza atarız"