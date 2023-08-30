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Teknoloji

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye ürettiği milli hibrit roket motorunu ilk kez uzayda test edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, milli hibrit roket motorunu ilk kez uzayda test edeceğini açıkladı. Türkiye'nin dünya yörüngesinden ay yörüngesine söz konusu milli hibrit roket motorunu ateşleyerek geçeceğini ifade eden Bakan Kacır, "İki kez Ay’a erişeceğiz önümüzdeki yıllarda. Ay yüzeyinde araştırmalar yapacağız." dedi.

00:08 . 30/08/2023 mercredi
Yeni Şafak
Milli hibrit roket motoru

Milli hibrit roket motoru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kararlılıkla yürüttüğü uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Geçtiğimiz TEKNOFEST'te ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıttığı astronot adaylarının önümüzdeki aylarda uluslararası uzay istasyonuna gideceklerini ve bir Türk Uzay bilim misyonunu icra edeceklerini ifade etti.

Bakan Kacır bu süreçte Türkiye'nin bir ilke imza atacağını da belirtti.

Ay yörüngesine milli hibrit roket motor ile geçilecek

Türkiye'nin ay misyonu kapsamında yürüttüğü çalışmalarda özgün teknolojileri milli olarak geliştirerek ve özellikle teknolojinin yeni geliştiği alanları hedefleyerek fırsat pencereleri yakalamak iddiasıyla bu projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Kacır, milli hibrit roket motorunu ilk kez uzayda test edileceğini de açıkladı.

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği milli hibrit roket motorunu ateşleyerek dünya yörüngesinden ay yörüngesine geçeceğini ifade eden Bakan Kacır, önümüzdeki yıllarda Ay'a iki kez erişileceğini ve böylelikle Ay yüzeyinde araştırmalar yapılacağını söyledi.


#TUSAŞ
#Türkiye
#Uzay Çalışmaları
#Hibrit Roket Motoru
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