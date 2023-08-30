Bakan Kacır duyurdu: Türkiye ürettiği milli hibrit roket motorunu ilk kez uzayda test edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kararlılıkla yürüttüğü uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.









Geçtiğimiz TEKNOFEST'te ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıttığı astronot adaylarının önümüzdeki aylarda uluslararası uzay istasyonuna gideceklerini ve bir Türk Uzay bilim misyonunu icra edeceklerini ifade etti.

Bakan Kacır bu süreçte Türkiye'nin bir ilke imza atacağını da belirtti.

Ay yörüngesine milli hibrit roket motor ile geçilecek

Türkiye'nin ay misyonu kapsamında yürüttüğü çalışmalarda özgün teknolojileri milli olarak geliştirerek ve özellikle teknolojinin yeni geliştiği alanları hedefleyerek fırsat pencereleri yakalamak iddiasıyla bu projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Kacır, milli hibrit roket motorunu ilk kez uzayda test edileceğini de açıkladı.

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği milli hibrit roket motorunu ateşleyerek dünya yörüngesinden ay yörüngesine geçeceğini ifade eden Bakan Kacır, önümüzdeki yıllarda Ay'a iki kez erişileceğini ve böylelikle Ay yüzeyinde araştırmalar yapılacağını söyledi.



