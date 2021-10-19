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ANTALYA

Bakan Kurum'dan Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama: Olumsuz bir durumla karşılaşmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar" bilgisini paylaştı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kurumdan Akdenizdeki depreme ilişkin açıklama: Olumsuz bir durumla karşılaşmadık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

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