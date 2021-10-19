Bakan Kurum'dan Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama: Olumsuz bir durumla karşılaşmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar.



Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. — Murat KURUM (@murat_kurum) October 19, 2021