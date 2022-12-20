Bakan Yanık: Antalya'ya ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL oldu

Bakan Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kumluca ve Finike'de selden zarar gören hanelerimizin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2 milyon TL daha kaynak aktardık. Bakanlığımız tarafından selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL'ye ulaştı" dedi.
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