Gündem Bakan Yanık Antalyaya ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL oldu
POLİTİKA

Bakan Yanık: Antalya'ya ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sel felaketinin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarının 17,5 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Yanık: Antalyaya ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL oldu
Derya Yanık

Bakan Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kumluca ve Finike'de selden zarar gören hanelerimizin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2 milyon TL daha kaynak aktardık. Bakanlığımız tarafından selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Antalya Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kameralarına yansıdı
OYNAT 00:25
Antalya Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kameralarına yansıdı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, su basan iş yerleri ile sürüklenen eşyalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


İki bin yıldan eskiye dayanıyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor

​Uzmanlar gün yüzüne çıkardı: Yeni tasarımlar keşfedildi.
Kayseride bulundu

Kayseri'de bulundu

7,5 milyon yıllık aslan kafatası.
Amirallerin Montrö Bildirisi davasında karar

103 emekli amiralin yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

Yakında tamamen yok olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.