|
Gündem

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Bir Mehmetçiğimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın şehit düştüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun." diyen Yerlikaya, şehide rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

00:06 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Siirt'te gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit oldu.

Acı haberi ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, şehide rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."



#Ali Yerlikaya
#Şehit
#Mehmetçik
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Buğday fiyatları belli oldu! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar?