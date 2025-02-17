"Bu bitkileri seçerken öncelikle alanın kirlilik potansiyeliyle ilgili bir belirleme yapıyoruz. Buna bağlı olarak da bu kirlilikleri bertaraf edebilecek bitkilerin seçimini yapmamız ve plantasyonu buna göre uygulamamız oldukça önem teşkil ediyor. Eğer yanlış bitki seçerseniz, istilacı türleri alanda tutarsanız maalesef ekolojiyi ya da biyoçeşitliliği daha da kötü hale getirebilirsiniz. Bunun gerçekten iyi araştırılarak ve kirleticinin iyi belirlenerek anlamlı hale getirilmesi gerekiyor."