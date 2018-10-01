Bal tenekesinden çıktı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulama noktasında, Van'dan İstanbul'a giden M.B.C'nin kullandığı tırı durdurdu.
Ev eşyası yüklü tırın dorse kısmında narkotik dedektör köpeği Panzer'in de katılımıyla arama yapıldı. Köpeğin, eşyalar içerisinde yer alan bal tenekelerine tepki vermesi üzerine kutuları açan polis, petek balların içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin buldu.
Gözaltına alınan sürücü M.B.C. ve beraberindeki Ö.C. emniyete götürüldü.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde nakletme" suçundan tutuklandı.