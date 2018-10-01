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ÇORUM

Çorum haber: Bal tenekesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Bal tenekesinden çıktı

Çorum'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesinde bulunan bal tenekeleri içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin bulundu.

Haber Merkezi AA
Bal tenekelerinin içinden 176 kilo eroin çıktı.
Bal tenekelerinin içinden 176 kilo eroin çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulama noktasında, Van'dan İstanbul'a giden M.B.C'nin kullandığı tırı durdurdu.

Ev eşyası yüklü tırın dorse kısmında narkotik dedektör köpeği Panzer'in de katılımıyla arama yapıldı. Köpeğin, eşyalar içerisinde yer alan bal tenekelerine tepki vermesi üzerine kutuları açan polis, petek balların içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan sürücü M.B.C. ve beraberindeki Ö.C. emniyete götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde nakletme" suçundan tutuklandı.

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