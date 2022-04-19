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BALIKESİR

Balıkesir'de miniklere özel Ramazan programı

Miniklerin; gönlünce eğlenebilmesi ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayı geleneklerini doyasıya yaşamaları amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Etkinlikleri Haftası programı hazırladı. Program kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesirde miniklere özel Ramazan programı
Etkinlikler kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birbirinden güzel aktiviteler hazırlanarak miniklerin, keyifli ve eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, minikler için muhteşem bir etkinlik programı hazırladı. Ramazan ayının ruhunu yansıtan geleneklere yer verilen etkinlikler kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birbirinden güzel etkinlikler hazırlanarak miniklerin, keyifli ve eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı. Programlara, çocuklar ve ailelerinin ilgisi büyük oldu. Hacivat-Karagöz atölye çalışmasından Dev Gölgeler Hacivat-Karagöz gösterisine, İtfaiye Çocuk Parkurundan kitap-akıl oyunlarına, palyaço gösterisinden yüz boyama ve maskota, tiyatro oyunlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu Konserine kadar dolu dolu birçok etkinlik Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gün boyunca gerçekleştirdi.

BİRBİRİNDEN GÜZEL TİYATRO OYUNLARI

Çocuk Etkinlikleri programı kapsamında; Burnunu Kaybeden Palyaço, Gülücükler Ülkesi, Turunç’un Bahçesi ve Lıkır’ın Doğum Günü tiyatro oyunları sergilendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında ise; La Fontaine’den Masallar adlı çocuk tiyatrosu, tekne orucu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri, İtfaiye Çocuk Parkuru, kitap ve akıl oyunları etkinlikleri gerçekleştirilecek.

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