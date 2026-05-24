Kazada bariyere saplanan otomobil hurdaya döndü.
Denizli’de kontrolden çıkan otomobil bariyere saplandı. Kazada araç içinde sıkışan 52 yaşındaki sürücü Kerem Can, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası bölgede inceleme başlatıldı.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alikurt Mahallesi yakınlarında Kerem Can'ın (52) kullandığı 03 NG 677 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere saplandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden kurtarılan Can, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
#Denizli
#Bariyer
#Kaza
#Otomobil