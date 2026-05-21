Yeni nesil duman avcısı: 'Baykuş Göz' ormanları izleyecek

Yangınla mücadeledeki en kritik unsurun erken tespit ve hızlı müdahale olduğunu ifade eden Köle, şunları kaydetti:





"Sahadaki gözlerimiz İHA'lar, 19 yangın gözetleme kulemiz ve 2 insansız kulemiz bulunmakta. Ancak biliyoruz ki bunun dışında coğrafyamızın kırıklı yapısından dolayı bazı orman arazilerinde göremediğimiz alanlar kalabiliyor. Bu sorunu çözmek adına tamamen kendi ekibimizle tasarladığımız mobil, seyyar bir araç geliştirdik. Bu seyyar araca 'Baykuş Göz' adını verdik. Bu aracımız, 24 saat gözetleme yaparak kameralarımız üzerinden görüntü aktarabiliyor. Bize aktardığı bilgiyle yangına erken müdahalede ciddi bir avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu tamamen temiz enerjiyle 360 derece gözetleme yapabilen bir sistem ve 24 saat kesintisiz bize görüntü gönderiyor."