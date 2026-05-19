Denizli'de 10 yıl önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

15:23 19/05/2026, Salı
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın kaybolmasına ilişkin, aralarında eski eşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıralan Mahallesi'nde Aycan'ın 10 yıl önce kaybolmasına ilişkin anne Cemile Aycan'ın tekrar müracaatta bulunması üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis, kadının öldürüldüğü şüphesiyle aralarında eski eşi T.B'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#cinayet
#Çivril
#eski eş
#Kayıp
