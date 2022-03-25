Başak Cengiz'i samuray kılıçla öldüren katil için istenen ceza belli oldu
Ataşehir'de kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz (28) davasının ikinci duruşması başladı. Davada savcı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
İstanbul Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü.
Bugün Başak Cengiz cinayetinin ikinci duruşması için toplanıldı.
Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmadan önce Cengiz'in ailesi basın açıklaması yaptı.
"AVUKAT SEN NEYİN PEŞİNDESİN"
Yaptığı açıklamada Boz'un avukatına seslenen anne Beyhan Cengiz, en ağır cezayı almasını istedi. Beyhan Cengiz, "Türk adaletinin yerine gelmesi için gösterdiğiniz çabaları görüyorum. Bugün Başak Cengiz'in ikinci duruşması, beklentim o kadar yüksek ki. Çünkü bu davada çok haklıyım. Halk dağ gibi arkamda, adalet sonsuz güvenim var. Ben şunu demek istiyorum, zalimin avukatına seslenmek istiyorum. Kendi ailesi avukat olduğu halde savunmuyorlar, her şey ortada diyor annesi. Hiç tanımadığı birine zalimce kıyan, yavruma kıyan kişinin gereken cezayı alması lazım. Kendi katılmadı duruşmaya, suçlu olduğunu görüyor. Avukatı, sen neyin peşindesin? Alacağın para, şöhret peşinde olduğunu dünya görüyor. Çabaların boşuna. Ben bu davada zalimlerin öyle bir ceza almasını istiyorum ki. Adalet yerine gelmeli, tam gelmeli. Zalimler elini kolunu sallayarak çıkamamalı. Caydırıcı, önleyici ceza almalarını, adaletin tam gelmesini istiyorum. İnanın duygularım o kadar had safhada ki. Vatanım, evladımı gerçekten bağrına bastı. Adalet için gerçekten duruşmanın sonunu bekliyor. Bu duruşma ertelenebilir ama biz yılmayacağız, adalet yerine gelecek" dedi.
REKLAM
"AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Başak Cengiz'le evlilik hazırlığı yapan nişanlısı Mahir Mızrak da duruşmada aileyi yalnız bırakmadı. Duruşmadan önce konuşan Mızrak, sanık Boz'un akli dengesinin yerinde olduğunu bir önceki duruşmada gördüğünü ifade ederek, "Suçsuz yere katledildi. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Karşı taraf kılıfına uydurmaya çalışıyor ama ben ilk davada da içerdeydim. Akıl sağlığının yerinde olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Orada keşke benim akıl sağlığım yerinde olmasaydı ben onu öldürseydim ama benim de akıl sağlığım yerinde. Bu davayı en kısa sürede bitirmelerini istiyorum. Çünkü biz buraya her geldiğinde yaramız yeniden açılıyor, yeniden aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı şeyleri hissediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Bu dava olmasa da bir dahaki duruşma karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
REKLAM
"AKLİ DENGESİ YERİNDE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"
Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporların geldiğini, dolayısıyla sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini kaydederek, "Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelmişti. Mahkeme gözlem ihtisas dairesinin raporuyla yetinmeyip dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na da gönderdi. Orada da yine akıl sağlığı ile ilgili raporu çıktıktan sonra dosyada sunmuş olduğu raporlar incelendikten sonra, gözlem ihtisas dairesinin raporundan sonra, 4. İhtisas Kurulu da raporunu dosyaya sundu. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu, cezai ehliyetinin olduğu anlaşılmıştır. Artık burada yapılması gereken şey davanın bir an önce karara bağlanması. Bu celse iddia makamının mütalaasını açıklayacağını bekliyoruz. Belki bir celse daha uzayabilir ama gerek ailesi gerekse de avukat meslektaşlarımız davanın daha fazla uzamasına tahammülümüz yoktur. Dolayısıyla karar verilmesini ve sanığın en ağır cezayla cezalandırılması talebimizi mahkemeye iletiyoruz" diye konuştu.
REKLAM
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Olaydan sonra hakkında Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Boz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Sanık Can Göktuğ Boz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı adına söz alan bazı avukatlar da davaya katılma talebinde bulundu. Katılma talebine karşı ara karar veren heyet, ilgili kanunda suçtan doğrudan zarar gören kişinin katılma hakkı olabileceğini belirterek talebi reddetti.
MÜTALAA AÇIKLANDI
Duruşmada, Adli Tıp Kurumundan gelen raporların okunmasının ardından savcılık mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, sanık Can Göktuğ Boz'un daha önce maktul Başak Cengiz'i hiç tanımadığı, sanığın tek başına ve savunmasız olan Cengiz'in takip ettiği belirtildi.
SOKAKTAN GEÇİŞİNİ İZLEDİ
Sanığın Başak Cengiz'i daha da savunmasız yakalamak, arkasından saldırmak için maktulün sokaktan geçişini izlediği ifade edilen mütalaada, sanığın kısa bir süre yürüyerek takip ettiği Cengiz'e koşarak yetiştiği anlatıldı.
REKLAM
12 KILIÇ DARBESİ
Mütalaada, sanığın elindeki kılıcı iki eliyle tutarak Cengiz'e sapladığı ve maktulün de direnme hareketi gösterdiği belirtilerek, sanığın duraksamadan 29 saniye boyunca 6'sı öldürücü olmak üzere 12 kılıç darbesiyle saldırısını sürdürdüğü kaydedildi.
'SANA DA SAPLARIM'
Mütalaada, maktulün "imdat" sesini duyan kişinin yaklaşmaya çalıştığı sırada sanığın kılıcı havaya kaldırarak, "sana da saplarım, yaklaşma" dediği ifade edildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Savcılık mütalaasında, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
REKLAM
ACILI ANNE FENALAŞTI
Mütalaada Başak Cengiz'in öldürülmesine ilişkin anların anlatıldığı sırada duruşma salonunda bulunan Cengiz'in annesi ve bazı yakınlarının ağlayarak fenalaştığı görüldü.
Mahkeme başkanı, Cengiz'in annesini sakinleşmesi için salondan çıkarttırdı. Anne Cengiz, bir süre sonra duruşma salonuna geri döndü.
'SADECE PİŞMANIM'
Mütalaanın okunmasının ardından söz verilen sanık Can Göktuğ Boz, "Bir diyeceğim yoktur, sadece pişmanım" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Sanık avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.