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Gündem Başbağlar davası yeniden açılsın
ERZİNCAN

Başbağlar davası yeniden açılsın

5 Temmuz 1993’te Başbağlar köyünde PKK’lı teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 27. yılında anıldı. Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ise ceza davasının yeniden açılmasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen anma törenine, gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.
Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen anma törenine, gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993’te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 27. yılında törenle anıldı. Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen anma törenine, gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

BU ACININ TARİFİ YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajlarının okunduğu törende konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, Başbağlar katliamını unutmanın, yaşanan acıyı tarifin mümkün olmadığını söyledi. Ülkenin bütünlüğüne ve kardeşliğine kastedenlerin gök kubbe altında rahat bir gün görmeyeceğini belirten Makas, “Allah bir daha bu günleri bize yaşatmasın. Milletimize buradan haykırıyorum. Başbağlar olayına karışan kim varsa, yakalanması gereken yakalandı. Bu devlet gerekeni yapmıştır. Soruşturması devam edenler de er ya da geç gereken cezayı alacaktır” dedi.

EBEDİYETE KADAR DALGALANACAK

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da şunları söyledi: “Bin yıllık kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenler ne yaparlarsa yapsınlar, hangi alçak yöntemlere başvururlarsa vursunlar başarısız olacaklardır.” AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise katledilen 33 kişinin tek gayesinin çocuklarının rızkı için hayatlarını idame ettirmek olduğunu ifade etti. Çakır, “Burada katliam yapan zalimler, yaşadıkları süre içerisinde gönüllerindeki, vicdanlarındaki kelepçe ile yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

CEZA DAVASININ AÇILMASINI TALEP EDİYORUZ

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ise savcılardan Başbağlar köyü katliamı ile ilgili ceza davasının yeniden açılmasını talep ettiklerini söyledi.

Başbağlar 23 yıldır
OYNAT 04:58
Başbağlar 23 yıldır "katliama" ağlıyor
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde teröristlerce 23 yıl önce katledilen 33 kişinin acısı hala yüreklerdeki tazeliğini koruyor.Kurulduğu günden bu yana kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan ve sivil halkı hedef alan terör örgütü PKK, cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından birini 23 yıl önce Başbağlar köyünde yaptı. Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyünü 5 Temmuz 1993'te basan bölücü terör örgütü mensupları, 33 sivili öldürülüp köyü ateşe verdi.O acı günün hayatta kalan tanıkları, yaşananları ve hissettiklerini AA muhabirine anlattı.

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