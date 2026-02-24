Başkan Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koydu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kamuoyunda tartışma konusu olan Söke Atatürk Parkı ve

"Millet Bahçesi"

projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Parkın isminin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Çerçioğlu, konunun siyaset malzemesi yapılmasına tepki gösterdi. Son dönemde Söke Atatürk Parkı’nın ’Millet Bahçesi’ projesi kapsamında yeniden düzenleneceği, süreçte ihale hazırlıklarının yapıldığı ve alanın farklı bir konseptle projelendirileceği yönünde tartışmalar gündeme gelmişti. Bu süreçte parkın isminin değiştirileceği iddiaları da kamuoyunda yer buldu. Konuya ilişkin konuşan Başkan Çerçioğlu, bu iddialara sert ifadelerle yanıt vererek,

"Atatürk Parkımızla ilgili son noktayı daha önce koymuştum. Atatürk’ün isminin değiştirilmesi mümkün değil. Kendisini bilmez kişiler buradan siyaset üretmeye çalışıyor"