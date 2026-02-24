Başkan Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koydu

ydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına katılarak kamuoyunda tartışma konusu olan Söke Atatürk Parkı ve "Millet Bahçesi" projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, iddialara ilişkin sert ifadelerle yanıt vererek, "Atatürk’ün isminin değiştirilmesi mümkün değil. Kendisini bilmez kişiler buradan siyaset üretmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Çarşamba Pazarı’nda düzenlenen iftar programı, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilirken, iftar programı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koyarak konunun siyaset malzemesi yapılmasına tepki gösterdi.
İftar programına katılan vatandaşlara teşekkür etti
İftar öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla tek tek selamlaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, masaları dolaşarak hemşehrileriyle sohbet etti. İftarın ardından Başkan Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile birlikte vatandaşlara çay ikramında bulundu. İftar programına katılan vatandaşlar organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.