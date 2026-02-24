Yeni Şafak
Başkan Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koydu

23:0424/02/2026, Salı
IHA
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

ydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına katılarak kamuoyunda tartışma konusu olan Söke Atatürk Parkı ve "Millet Bahçesi" projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, iddialara ilişkin sert ifadelerle yanıt vererek, "Atatürk’ün isminin değiştirilmesi mümkün değil. Kendisini bilmez kişiler buradan siyaset üretmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Çarşamba Pazarı’nda düzenlenen iftar programı, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilirken, iftar programı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Parkı tartışmalarına son noktayı koyarak konunun siyaset malzemesi yapılmasına tepki gösterdi.


İftar programına katılan vatandaşlara teşekkür etti

İftar öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla tek tek selamlaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, masaları dolaşarak hemşehrileriyle sohbet etti. İftarın ardından Başkan Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile birlikte vatandaşlara çay ikramında bulundu. İftar programına katılan vatandaşlar organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kamuoyunda tartışma konusu olan Söke Atatürk Parkı ve
"Millet Bahçesi"
projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Parkın isminin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Çerçioğlu, konunun siyaset malzemesi yapılmasına tepki gösterdi. Son dönemde Söke Atatürk Parkı’nın ’Millet Bahçesi’ projesi kapsamında yeniden düzenleneceği, süreçte ihale hazırlıklarının yapıldığı ve alanın farklı bir konseptle projelendirileceği yönünde tartışmalar gündeme gelmişti. Bu süreçte parkın isminin değiştirileceği iddiaları da kamuoyunda yer buldu. Konuya ilişkin konuşan Başkan Çerçioğlu, bu iddialara sert ifadelerle yanıt vererek,
"Atatürk Parkımızla ilgili son noktayı daha önce koymuştum. Atatürk’ün isminin değiştirilmesi mümkün değil. Kendisini bilmez kişiler buradan siyaset üretmeye çalışıyor"
dedi.


Çerçioğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün adının siyasi tartışmalara alet edilmesine karşı olduklarını belirterek,
"Ulu önderimizin ismini kullanarak onun arkasına sığınarak siyaset üretenleri buradan kınıyorum"
ifadelerini kullandı.


