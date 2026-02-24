Meriç ve Tunca nehri kritik eşikte: Taşkın alarmı!

Edirne’de günlerdir etkisini sürdüren yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan sular, Meriç ve Tunca nehirlerini yeniden kritik eşiğe taşıdı. İki hafta önce kısa süreli taşkın yaşayıp yatağına dönen nehirler, son günlerde yeniden yükselişe geçti. Tarihi köprüler trafiğe kapatıldı, tarım arazileri ve sosyal tesisler sular altında kaldı, ekipler olası büyük taşkına karşı teyakkuzda bekliyor.

Meriç Nehri’nin debisi Kirişhane İstasyonu’nda 1430 metreküp/saniye seviyesine kadar yükseldi. Nehir için kritik eşik 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtilirken, mevcut değer “kırmızı alarm” seviyesinde izleniyor. Yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlerken, güneyde nehre yakın köylerde su yatağa sınırda akıyor. Tunca Nehri’nde ise daha önce kırmızı seviyeye çıkan uyarı, debinin 175 metreküp/saniyeye gerilemesiyle turuncu seviyeye düşürüldü. Ancak Meriç’in yüksek su hacmi nedeniyle Tunca’nın Meriç’e katıldığı bölgede geri tepmeler yaşandığı ve bunun kent merkezindeki su seviyesini artırdığı belirtiliyor.