Meriç ve Tunca nehri kritik eşikte: Taşkın alarmı!

Edirne’de etkili olan yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan sular sonrası Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın alarmı verildi. Tarihi köprüler ulaşıma kapatılırken tarım arazileri sular altında kaldı. Riskli bölgelerde tahliyeler başlatıldı, ekipler olası büyük taşkına karşı teyakkuzda bekliyor.
Edirne’de günlerdir etkisini sürdüren yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan sular, Meriç ve Tunca nehirlerini yeniden kritik eşiğe taşıdı. İki hafta önce kısa süreli taşkın yaşayıp yatağına dönen nehirler, son günlerde yeniden yükselişe geçti. Tarihi köprüler trafiğe kapatıldı, tarım arazileri ve sosyal tesisler sular altında kaldı, ekipler olası büyük taşkına karşı teyakkuzda bekliyor.
DEBİLER KRİTİK SEVİYEDE
Meriç Nehri’nin debisi Kirişhane İstasyonu’nda 1430 metreküp/saniye seviyesine kadar yükseldi. Nehir için kritik eşik 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtilirken, mevcut değer “kırmızı alarm” seviyesinde izleniyor. Yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlerken, güneyde nehre yakın köylerde su yatağa sınırda akıyor. Tunca Nehri’nde ise daha önce kırmızı seviyeye çıkan uyarı, debinin 175 metreküp/saniyeye gerilemesiyle turuncu seviyeye düşürüldü. Ancak Meriç’in yüksek su hacmi nedeniyle Tunca’nın Meriç’e katıldığı bölgede geri tepmeler yaşandığı ve bunun kent merkezindeki su seviyesini artırdığı belirtiliyor.
TARİHİ KÖPRÜLER KAPATILDI
Nehirlerdeki yükseliş nedeniyle Tunca ve Meriç üzerindeki tarihi köprüler tedbir amacıyla ulaşıma kapatılırken, nehir kenarındaki polis evi, öğretmenevi, DSİ tesisleri, askeri alan ve üniversite çevresinde suyun geriye basma riskine karşı tahliye ve güvenlik tedbirleri uygulamaya konuldu. Tunca Nehri’nin taşmasıyla birlikte Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Adası ve Er Meydanı yeniden su altında kalırken, Meriç’in yatağından taşması sonucu Bosnaköy civarındaki bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmi taşkınlar yaşandı. Subaşı beldesinde çeltik sahalarının su altında kaldığı bildirildi.
ÇOK SAYIDA EKİP SAHADA
Olası büyük taşkın ihtimaline karşı kriz masası oluşturuldu. Çevre illerden gelen itfaiye, AFAD, polis, jandarma, DSİ ve arama kurtarma ekipleri riskli bölgelerde konuşlandırıldı.
MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI
- Taşkın sahasında yalnızca ekili alanlar değil, küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler de etkilendi. Bosnaköy civarında su seviyesinin yer yer 2,5 metreye ulaştığı, bazı evlerin çevresinin tamamen suyla kaplandığı aktarıldı. Hayvan ağıllarında mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ve köpekler, arama kurtarma ekiplerinin botlarla yürüttüğü çalışmalar sonucu güvenli bölgelere tahliye edildi.