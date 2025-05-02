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Bataklıktan geçerken çamura saplandı: İtfaiye ekipleri kurtardı

Bataklıktan geçerken çamura saplandı: İtfaiye ekipleri kurtardı

12:252/05/2025, Cuma
DHA
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Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, boynuna halat bağladıkları ineği çekip kurtardı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, boynuna halat bağladıkları ineği çekip kurtardı.

Kırıkkale'de bataklıktan geçerken çamura batan ineği, itfaiyeciler kurtardı.

Osmangazi Mahallesi Kuş Konmaz mevkisinde, İsmail Yöndemli'ye ait inek, bataklıktan geçerken çamura battı. İneğinin boynuna kadar battığını gören Yöndemli, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, boynuna halat bağladıkları ineği çekip kurtardı. Yara almayan inek, sahibi tarafından ahıra götürüldü.

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