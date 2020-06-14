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Gündem Batmanda 7 bin fıstık fidesi kül oldu
BATMAN

Batman’da 7 bin fıstık fidesi kül oldu

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, 300 dönümlük arazide 7 bin fıstık fidesi kül oldu.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar taşıdıkları sularla yangına müdahale etti.
Vatandaşlar taşıdıkları sularla yangına müdahale etti.

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde yaklaşık üç kilometre kadar uzaklıkta bulunan ekili arazide öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin suyla, köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek fıstık tarlasına sıçradı. Yangın nedeniyle 300 dönümlük arazide bulunan 7 bin dönümlük fıstık fidesi kül oldu.

Zararımız karşılansın

Fıstık fidelerinin yaklaşık dört yaşında olduğunu ifade eden tarla sahibi Suat Ekinci, maddi zararlarının en az 2 milyon lira olduğunu söyledi. Zararın sadece fıstık fidelerinin olmadığını belirten Ekinci, tarlada bulunan binlerce canlının telef olduğunu kaydetti. Ekinci, "İki gün önce de aynı yerde yangın çıktı. O gün o kadar rüzgar yoktu. Bugün ise rüzgar çok şiddetli bu nedenle alevler hızlı yayıldı. Yangının ilk çıktığı yerde müdahale hızlı yapılabilse yangın kontrol altına alınabilirdi. 10-15 dakika gibi bir sürede gelmesi gereken itfaiye ekipleri yaklaşık iki saat sonra buraya gelebildi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sulama sistemlerinin zarar görmesinden dolayı kendi imkanları ile fidanları suladıklarını anlatan Ekinci, "En az 2 milyon lira zararımız bulunuyor. Kovalar ile gördüğünüz gibi fidanlara su vererek onları kurtarmaya çalışıyoruz. Ama kurtarılacak gibi görünmüyorlar. Devlet yetkililerinden zararımızın karşılanmasını talep ediyoruz" dedi.

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