Bedel ödetmeye devam edeceğiz

Spor

Enner Valencia açılış maçında yıldızlaştı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında ülkesi Ekvador formasıyla Katar'a karşı oynadı. 33 yaşındaki futbolcu mücadelenin ilk otuz dakikalık bölümünde biri penaltıdan olmak üzere üç gol kaydetti. Valencia'nın bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, iki golü ise geçerli sayıldı. Valencia, bu gollerle birlikte 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydeden isim oldu. Enner Valencia'nın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.