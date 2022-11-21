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Bedel ödetmeye devam edeceğiz

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’a düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı’na siyasilerden destek geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan siyasiler, teröre karşı birlik mesajı verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedel ödetmeye devam edeceğiz
​​Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’a düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı’na siyasilerden destek geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’a düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı’na siyasilerden destek geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan siyasiler, teröre karşı birlik mesajı verdi.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cenab-ı Hak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hainlere bedel ödetmeye devam edeceğiz.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İstiklal için hesap zamanı. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye’yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye’yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz.

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bir gece ansızın hesap vakti

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin.

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı başlatılan sınır ötesi harekatta kahraman Silahlı Kuvvetler’imize başarılar diliyorum. Rabbim Mehmetçiğimizi muhafaza eylesin.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: Ana vatanımız Türkiye’nin, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın hedefine ulaşmasını, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum.

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