Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’a düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı’na siyasilerden destek geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan siyasiler, teröre karşı birlik mesajı verdi.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cenab-ı Hak, mazluma kanat geren Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hainlere bedel ödetmeye devam edeceğiz.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İstiklal için hesap zamanı. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye’yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor.
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye’yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz.
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bir gece ansızın hesap vakti
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin.
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı başlatılan sınır ötesi harekatta kahraman Silahlı Kuvvetler’imize başarılar diliyorum. Rabbim Mehmetçiğimizi muhafaza eylesin.
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: Ana vatanımız Türkiye’nin, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın hedefine ulaşmasını, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum.