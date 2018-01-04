Bekir Bozdağ: FETÖ, FBI, CIA ve ABD işbirliğinin ispatı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TVNET Ankara stüdyosunda Ahmet Rıfat Albuz'un sorularını yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'deki Hakan Atilla davası için "Bu davanın FETÖ, CIA, FBI, ABD yargısının işbirliğiyle gerçekleştirdiği, siyasi bir dava olduğu çok net ortadadır. Bu dava, FETÖ'yle FBI, CIA ve ABD yargısının işbirliğinin somut bir ispatıdır. Suçüstü yakalanmışlardır" dedi.

İşte Bekir Bozdağ’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

ABD'deki davada tek sanık Reza Zarrab iken bir anda tanık olarak yer aldı. Ve işin şeklini değiştirdiler.

Hukuka aykırı deliler hiç bir yerde delil olarak kabul edilemez. Bu dava hukuki dayanaktan yoksundur.

Suçüstü yakalandılar

Bu davanın FETÖ, CIA, FBI, ABD yargısının işbirliğiyle gerçekleştirdiği, siyasi bir dava olduğu çok net ortadadır. Bu dava, FETÖ'yle FBI, CIA ve ABD yargısının işbirliğinin somut bir ispatıdır. Suçüstü yakalanmışlardır

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Türkiye ekonomisine zarar vermeyi başaramayacaklar. Bu dava Türk-Amerikan ilişkilerine büyük zarar vermiştir. Türkiye'nin bütün iş ve işlemlerinde, Türkiye'nin bankaları da buna dahil, uluslararası iş ve işlemlerinde, uluslararası hukuka, uluslararası anlaşmalara, Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara uygun iş ve işlemler yapılmaktadır. Bunlara aykırı Türkiye'nin herhangi bir iş ve işlemi söz konusu değildir. Halk Bankası'nın da bunlara aykırı iş ve işlemi söz konusu değildir. Birleşmiş Milletler'in herhangi bir kararının çiğnenmesi de söz konusu değildir.

Usame Bin Ladin ABD için ne ifade ediyorsa FETÖ de Türkiye için aynı şeyi ifade ediyor. ABD şimdiye kadar tek bir teröristi Türkiye'ye iade etmedi. ABD teröristbaşı Gülen'in örgüt lideri olduğunu biliyor.

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Diyanet'te yönelik bu haberi yapanlar ahlaktan bahsedemezler

Diyanet İşleri Başkanlığımız bazı çevrelerin her zaman hedefi olmuştur. Diyanet'in böyle bir açıklaması yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa yalan söylüyordur. Diyanet'e yönelik bu haberi yapanlar ahlaktan bahsedemezler. Diyanet'in fetva verirken uyacağı tek bir yer vardır; O da Allah'ın kanunlarıdır.