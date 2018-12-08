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ADANA

Belediyede dehşet

Çukurova Belediyesi’ni basan zabıta amiri Ahmet Altuğ, 3 meslektaşını vurdu. Hastaneye kaldırılan zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta komiseri Habil Aykan hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Adana’da merkez Çukurova Belediyesi’ni silahla basan zabıta amiri, zabıta müdürü ile 2 meslektaşını silahla vurdu. Çukurova Belediyesi Zabıta Amirlerinden Ahmet Altuğ, pasif görev verildiği gerekçesiyle dün silahla geldiği belediye binasında dehşet saçtı. Altuğ, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu (51), zabıta amiri Kenan Özdemir (52) ve zabıta komiseri Habil Aykan’ı (52) vurup yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay dün saat 16.00 sıralarında, belediye binasının birinci katında Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu'nun makam odasının önünde meydana geldi. Rütbesi alındıktan sonra zabıta memuru olarak görev yapmaya devam eden Ahmet Altuğ, tartıştığı meslektaşlarına kurşun yağdırdı. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu, Zabıta Komiseri Habil Aykan ve Zabıta Amiri Kenan Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından dışarı çıkıp çenesine silah dayayan saldırgan, polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan Aydoğdu ve Aykan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zabıta amiri Kenan Özdemir'in tedavisi sürüyor.

Habil Aykan


Cengiz Aydoğdu

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OLAY İNCELENİYOR

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, saldırıyla ilgili, “Çalışmalarımız devam ediyor. Olayın sebebini en kısa zamanda kamuoyuna bildireceğiz” dedi. Saldırı anında belediyede olmadığını söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de şunları söyledi: “Çok üzüldük. Nedenini henüz bilmiyoruz. Memurlar kendi aralarında tartışmışlar. Daha önceden haklarında soruşturmaları yok. Böyle bir şey olamaz. Üzerimize düşeni idari yönden de yapacağız.”

Saldırgan Ahmet Altuğ, olay sonrası intihara yeltendi.

Önceden planlamış

Saldırgan Ahmet Altuğ'un olaydan bir hafta önce sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarıyla saldırının mesajını verdiği ortaya çıktı. Altuğ'un sosyal medya hesabından “Her şeyin vakti saati varmış. Şimdi tam zamanı herkes yaptığının bedelini ödeyecek, kalanlar da vicdanı ile baş başa kalacaklar”, “Kim istifa edecek kim canının derdine düşecek hep beraber göreceğiz” şeklinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

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