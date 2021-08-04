​Ben de öleydim o ağaçlar gibi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasından çıkan 81 yaşındaki Ziya Coşkun, yaşadığı o anları, TVNET yayınında gözyaşları içinde anlattı. Bölgede yayın yapan TVNET ekranlarına canlı yayın sırasında bir vatandaşın ormanlık alandan kaçmaya çalıştığı anlar yansımıştı. Alevlerin arasından çıkan vatandaş çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. Alevlerin arasından çıkan Coşkun, şunları söyledi: “Yangının çıktığı ilk andan itibaren canla başla çalışıldı. ‘Memleketimi kurtarabilir miyim?’ diye bölgeye gitmiştim. Bir ağaç kurtarırsam benim için en büyük bahtiyarlık o olacaktı”
ÖLMEYİ TERCİH ETTİM
- Yangının olduğu yerin önünden toplantı yerine geçtiğini ve birden alevlerin iki taraftan sıkıştırdığını aktaran Coşkun, “Ben arada kaldım. ‘Öleyim’ dedim. Ölmeyi tercih ettim. Elim ayağım kesildi. Takatim kalmadı. Alevlerden dolayı gömleğim üstüme yapıştı. Çıkaramadım üstümden. İki arkadaş geldi yetişti. Beni sürüyerek çıkardılar” diye konuştu. Canlı kalacağının aklına gelmediğini ifade eden 81 yaşındaki adam göz yaşları içinde “Benim evlat gözüyle baktığım ağaçlarım gitti. Ben de öleydim onların öldüğü gibi” dedi. Sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Coşkun, “Kollarımda, ellerimde ve ayaklarımda yanıklar var. Ambulansla götürmek istediler istemedim. Kalktım evime geldim. Canımın son damlasına kadar yangınların söndürülmesi için uğraşacağım. Evlat gibi büyüttüğümüz ağaçlarımız gitti” ifadelerini kullandı.