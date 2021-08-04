Ben de öleydim o ağaçlar gibi Canlı yayın esnasında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun, o anları gözyaşları içinde TVNET’e anlattı. “Bir ağaç kurtarırsam benim için en büyük bahtiyarlık odur” diyerek söndürme çalışmalarına desteğe gittiğini söyleyen 81 yaşındaki Coşkun, “Birden alevler iki taraftan sıkıştırdı. Canlı kalacağım aklıma gelmedi. Benim evlat gözüyle baktığım ağaçlarım gitti. Ben de öleydim onların öldüğü gibi” dedi.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2021, 03:24 Yeni Şafak