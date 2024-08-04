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Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınlar darp edildi: Şüpheliler tutuklandı

Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınların darp edilemesi üzerine gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

00:36 - 4/08/2024 Pazar
Güncelleme: 00:53 - 4/08/2024 Pazar
DHA
Beyoğlu'nda eğlence mekanında 3 kadını darbeden şüpheliler tutuklandı.
Beyoğlu'nda eğlence mekanında 3 kadını darbeden şüpheliler tutuklandı.

Olay, 3 Haziran'da Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.K., H.E. ve Y.T. isimli 3 kadın eğlenmek için bir mekana gitti. Bir süre sonra telefonlarını şarj etmek isteyen kadınlar masalarının değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine işletme çalışanları hesabı getirerek kapatacaklarını söyledi. Hesabın yüksek gelmesine itiraz eden 3 kadın ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kadın da işletme çalışanları tarafından darp edildi.

O görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından darbedilen kadınlar, 31 Temmuz gecesi Feriköy Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Görüntülerde, işletme çalışanının mekan içerisinde bir kadını duvara ittirdiği, kadının arkadaşının araya girdiği, daha sonra da işletme çalışanları tarafından darbedildikleri görüldü.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kadınları darbeden M.M.D. ve V.T gözaltına alındığı, şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirtilmişti. Şüphelilerden M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama' ve ‘cinsel taciz' suçlarından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Beyoğlu
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#Kadın
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