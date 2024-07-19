Böyle vicdansızlık görülmedi: Eşini boynundan ve ayaklarından bağlayıp darbetti

Kenya polisi, 33 yaşındaki Jomaisi Khalisia'yı, 2022'den bu yana eşi de dahil olmak üzere 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettikten sonra yakaladı. En son 12 Temmuz'da dokuz kadının parçalanmış cesetleri, naylon torbalar içinde çöplükte bulundu.