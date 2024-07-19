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Böyle vicdansızlık görülmedi: Eşini boynundan ve ayaklarından bağlayıp darbetti

Muğla'da eşi Melek Başkan'ı (71) boynundan ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darbettiği ileri sürülen Soner Başkan (50) gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

19:34 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 19:41 - 19/07/2024 Cuma
DHA
Eşini boynundan ve ayaklarından bağlayıp, darbetti.
Eşini boynundan ve ayaklarından bağlayıp, darbetti.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, Melek Başkan'ın salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu.

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Başkan, eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darbettiği ileri sürülen Soner Başkan, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.



#Muğla
#Köyceğiz
#Darp
#Kadın
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