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Tavuk kavgası kanlı bitti: 'Bahçeye girdi' dedi ve akrabalarına kurşun yağdırdı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tavukların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada Ümit Yapıcıoğlu, tabanca ile akrabalarına kurşun yağdırdı. Yapıcıoğlu'nun silahından çıkan kurşunların isabet ettiği yengesi Nurten Yapıcıoğlu (55) ve yeğeni Ali Yapıcıoğlu (25) hayatını kaybetti, yine akrabaları olan Kadir Yapıcıoğlu (22) ise yaralandı.

00:27 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 00:41 - 26/07/2024 Cuma
DHA
Arşiv - Gümüşhane'de bir kişi 'bahçeye tavuk girdi' kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı, iki kişi öldü bir kişi ağır yaralandı.
Arşiv - Gümüşhane'de bir kişi 'bahçeye tavuk girdi' kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı, iki kişi öldü bir kişi ağır yaralandı.

Olay saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Alaçat köyünde meydana geldi. Ümit Yapıcıoğlu, iddiaya göre akrabalarının beslediği tavukların, bahçesine girmesi nedeniyle yengesi Nurten Yapıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, Ümit Yapıcıoğlu tabancayla ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği Nurten Yapıcıoğlu ile araya girmeye çalışan yeğeni Ali ve akrabası Kadir Yapıcıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde Nurten Yapıcıoğlu ve Ali Yapıcıoğlu'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Kadir Yapıcıoğlu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Yapıcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tavuk tartışmasında akrabalarına kurşun yağdıran Ümit Yapıcıoğlu'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





#Gümüşhane
#Tavuk
#Akraba
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