Tavuk kavgası kanlı bitti: 'Bahçeye girdi' dedi ve akrabalarına kurşun yağdırdı

Olay saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Alaçat köyünde meydana geldi. Ümit Yapıcıoğlu, iddiaya göre akrabalarının beslediği tavukların, bahçesine girmesi nedeniyle yengesi Nurten Yapıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, Ümit Yapıcıoğlu tabancayla ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği Nurten Yapıcıoğlu ile araya girmeye çalışan yeğeni Ali ve akrabası Kadir Yapıcıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı.