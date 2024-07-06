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Bu kadarına da 'pes': Rapor vermeyen doktorun dizini kırdı

Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hasta ve yakını, doktordan istedikleri rapor alamayınca tartışma çıkarıp doktoru motosiklet kaskı ile darbetti. Hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz kapağı kırılırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

12:23 - 6/07/2024 Cumartesi
IHA
Foto: İHA
Foto: İHA

Alınan bilgiye göre, Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine dün gündüz saatlerinde başvuran bir hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde, hasta ve yakını, doktordan rapor almak için yeniden hastaneye geldi. Acilde görevli nöbetçi doktor M.Y., gerekli görmeyerek istedikleri raporu vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Doktor M.Y., hasta ve hasta yakını tarafından darbedilirken, hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz kapağı kırıldı. Güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Yaşanan olayla ilgili konuşan Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman, "Hastaları hekimler ile karşı karşıya getiren uygunsuz taleplerin hep karşısında olmaya devam edeceğiz. Hekimlere saldıranların sağlık hakkının sorgulanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.


İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da doktora yapılan saldırıyı kınayarak yapılan saldırının takipçisi olacaklarını söyledi.


Öte yandan diz kapağı kırılan doktor M.Y.'nin diz kapağından ameliyat olacağı öğrenildi.

#Trabzon
#Doktor
#Darp
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