Kendisine 'Çingene' diyen eşini boynundan ve ayaklarından bağlayıp işkence yaptı: Pişman değilim

"İlaçlarımı vermesini istedim. 'Çingene' diyerek hakaret etti ve ilaçlarımı vermemekte direndi. Bunun üzerine sinirlendim. Melek'in yüzüne 3 defa tokat attım. Evin alt katında bulunan salon bölümündeki kanepenin üzerine oturtup içinde bulunan ip ve kabloları birleştirerek boynundan ve ayaklarından bağladım. İpleri kaçmaması için bir kısmını para kasasına diğer kısmını ise üst kat merdivenlerine bağladım. 'Çingene' demesi çok sinirlendirmişti. Onu bağladıktan sonra karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim. Yemek ve su istedi, vermedim. Sigara istedi, sigara da vermeyip içtiğim sigaranın izmaritini önüne atarak izledim"