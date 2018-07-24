Beyoğlu'ndaki kayan 4 katlı bina çöktü

İstanbul Beyoğlu Sütlüce'de İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada boşaltıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina bir süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü.

Bina tahliye edilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "3 binada tehlike yaşıyoruz. 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor" dedi. Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk de "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" diye konuştu.

Boşaltılan bina çöktü

Bina tahliye edilirken, çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Beyoğlu Sütlüce'de zeminde oluşan kayma nedeniyle boşaltılan apartman çöktü

Beyoğlu'daki bina çöktü.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi devam ediyor.

Bina tahliye edilirken, çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Binanın zeminindeki toprak kayması sürüyor.

Beyoğlu'nda 4 katlı binada çökme tehlikesi.

Çevre sakinlerinden Gamzenur Tazegül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ses üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Karşıdaki binanın yıkıldığını gördük. Polisler, bizim binanın da çökme riski olduğunu söyledi." dedi.

Yazgülü Cenan ise sesle irkildiklerini kaydederek, "Yan taraftaki binada toprak kayması olduğunu gördük. Şu an gözümüzün önünde bina kayıyor." diye konuştu.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI: MAALESEF RUHSATI, İSKANI OLMAYAN BİR BİNA

Bu arada Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "3 binada tehlike yaşıyoruz. 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor" dedi.

Çökme tehlikesi yaşanan binadan tahliye edilenler gözyaşlarına boğuldu.

BİNA SAHİBİ: OTEL İNŞAATI YAPILIYORDU

Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk, "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" dedi. Binayı tamamen tahliye ettiklerine sevinen Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz" diye konuştu.

"PROJE İNŞAAT MÜHENDİSİNE SORULMADAN YAPILMIŞ OLABİLİR"

Şehir planlayıcısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TVNET'te yaptığı değerlendirmede "Hiçbir tedbir almadan altındaki toprak boşalmış. Denetimlerimizi güçlendirmemiz lazım. Binanın çökmesi ihtimaline karşı çevredeki güvenlik önlemlerinin genişletilmesi lazım. İnşaat kriterlerinin uygun olmadan yapılan binalar belli. Bu bina çok güzel bir örnek. Bir binanın temeli olur. bu binanın bir temeli yok, kaybolmuş heyelanın içinde. Bu projeyi yaparken hiçbir inşaat mühendisine sorulmamış da olabilir. Bir kalfa da yapmış olabilir. Yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacaktır." dedi.

OYNAT 00:52 Sütlüce'deki binada çökme riski var! Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu bina çökme tehlikesi yaşıyor. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.



