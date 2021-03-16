Gündem Biden sözünü tutsun
ANKARA

​Biden sözünü tutsun​

Biden sözünü tutsun

Suriye krizinin 10. yılı dolayısıyla Bloomberg için bir makale yazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı ülkelerden PKK/YPG’ye karşı net tavır almalarını istedi. Erdoğan, “Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki sorunun çözümü için Batı’ya çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki sorunun çözümü için Batı’ya çağrıda bulundu.

Suriye krizinin 10. yılı dolayısıyla Bloomberg için bir makale yazan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batı'nın Suriye'deki insani krizi unuttuğunu belirtti.

  • "Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, Batı'nın Türkiye'yi samimi ve güçlü bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum" değerlendirmesini yapan Erdoğan, şöyle devam etti: "Gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir. Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır. Suriye halkının en temel insan onuru taleplerini karşılamayan tüm planları reddediyoruz. Barışçıl ve kalıcı bir çözümün, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi halinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz."

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ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLUN

Batı'nın önünde 3 seçenek bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "İlk seçenek, Suriye'de yaşananları tribünden izleyerek daha fazla masum insan hayatını kaybetmesidir. İkinci seçenek, kalıcı bir çözüm için gereken tüm askeri, ekonomik ve diplomatik çabaları sarf etmektir. Son ve en makul seçenek ise Batı'nın Türkiye'yi desteklemesi, asgari maliyet ve azami etkiyle Suriye'de çözümün parçası haline gelmesidir" ifadesini kullandı.

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BİDEN SÖZÜNÜ TUTMALI

  • Batılı ülkelerden YPG'ye karşı net bir tavır alması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, makalesini, "Türkiye, insani yardımlara öncülük ederek, terör örgütlerine karşı ön safta yer alarak ve diplomatik süreçlere aktif katkı sunarak Suriye'de gerekeni yapabilecek tek ülke olduğunu kanıtlamıştır. Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Türk milleti, Suriyeli komşularının çıkarlarına hizmet eden, bölgesel barış ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye hazırdır" sözleriyle tamamladı.

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