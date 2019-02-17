Binali Yıldırım istifa etti mi? Binali Yıldırım ne zaman istifa edecek? Yeni TBMM Başkanı kim Binali Yıldırım'dan veda yemeği: İstifa kararını açıklayabilir İstanbul'da AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olduğu günden itibaren 'istifa edecek mi etmeyecek mi?' tartışmalarına maruz kalan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın Mecliste eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek. Yıldırım'ın yarın istifa etmesi bekleniyor. İstifa gerçekleşirse, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

Haber Merkezi 17 Şubat 2019, 10:25 Son Güncelleme: 17 Şubat 2019, 10:26 AA