Gündem Binali Yıldırımdan veda yemeği İstifa kararını açıklayabilir
POLİTİKA

Binali Yıldırım istifa etti mi? Binali Yıldırım ne zaman istifa edecek? Yeni TBMM Başkanı kim

Binali Yıldırım'dan veda yemeği: İstifa kararını açıklayabilir

İstanbul'da AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olduğu günden itibaren 'istifa edecek mi etmeyecek mi?' tartışmalarına maruz kalan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın Mecliste eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek. Yıldırım'ın yarın istifa etmesi bekleniyor. İstifa gerçekleşirse, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle yemekte bir araya gelecek.

Yıldırım, yarın saat 20.00'de TBMM Tören Salonu'nda geçmiş dönem TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek.

Yeni sistemin ilk TBMM Başkanı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018'de seçilen Yıldırım'ın, yarın istifa ederek 7 aydır sürdürdüğü görevine veda etmesi bekleniyor.

Yıldırım'ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

Binali Yıldırım'dan boşalan koltuğu geçici TBMM Başkanı sıfatıyla Celal Adan'ın oturması bekleniyor.

Seçim süreci nasıl işleyecek

  • TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek.
  • TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü 29. TBMM Başkanı seçilecek.

Yıldırım: İstanbul'a borcumu ödeme vakti geldi
GÜNDEM
Yıldırım: İstanbul'a borcumu ödeme vakti geldi

Yıldırım: Yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarımızın hepsi kıymetli
GÜNDEM
Yıldırım: Yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarımızın hepsi kıymetli
/**/
Bedelli kalıcı oluyor

Bedelli kalıcı oluyor

​Erdoğan, yeni düzenlemenin detaylarını Balıkesir'de açıkladı.
Kasımpaşa'da maç başladı

Kasımpaşa'da maç başladı

​Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu.
En büyük'Türk' takımı

En büyük'Türk' takımı

100 bin kişi stadyumda maçı izledi ve rekor kırıldı.
PKK-KCK'yadev operasyon

PKK-KCK'yadev operasyon

​Kitlesel eylem hazırlığındaki 735 şüpheli gözaltına alındı.
Hesapları dondurdu

Hesapları dondurdu

Rusya, Venezuela şirketine dair açıklama yaptı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
HDP'ye sert yanıt

HDP'ye sert yanıt

Soylu'dan Temelli'ye: Suratında meymenet yok.
CHP terör taşeronu

CHP terör taşeronu

​Erdoğan, Afyon'daki toplu açılış töreninde konuştu.
Fotoğrafı paylaştı

Fotoğrafı paylaştı

Sarı lacivertli futbolcu fotoğrafa bu notu yazdı.
Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Binali ​Yıldırım yeni projesini ilk kez açıkladı.
Darbe ifadesinden çark etti

Darbe ifadesinden çark etti

​Cuntacı general 87 şehidin ölümünden sorumlu.
Arabasınıyıkatanlar dikkat

Arabasınıyıkatanlar dikkat

Çizilen araç için başvuru yapılabilecek.
Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Erverdi yıllar sonra ilk kez Yeni Şafak'a konuştu.
7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

Daha şimdiden 36 madalyaya sahip.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor.
Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Park halindeki iki araç duvarın altında kaldı.
Pazartesi derbisi

Pazartesi derbisi

​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının saati sürpriz oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.