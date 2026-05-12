Bir hayal daha gerçekleşti: Şanlıurfa'da Hilvan-Bozova karayoluna direkt bağlantı kuruldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesine bağlı 6 mahalleyi birbirine bağlayan 14 kilometrelik Yarımtepe grup yolunu sıcak asfaltla yenileyerek hizmete açtı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kamu kaynaklarını verimli kullanarak öncelikli güzergâhlarda yatırım yaptıklarını söyledi. Gülpınar, Şanlıurfa’nın geniş coğrafyası nedeniyle tüm yolların kısa sürede tamamlanmasının gerçekçi olmadığını belirterek kırsal ulaşım yatırımlarının süreceğini ifade etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar öncülüğünde kırsal yollarda sıcak asfalt yatırımı sürüyor. Karaköprü ilçesine bağlı 14 Kilometrelik Yarımtepe grup yolunda incelemelerde bulunan Başkan Gülpınar, kamu kaynaklarını son derece verimli kullandıklarını belirterek iki yılda bütün yolları bitireceğim demek hayalcilikten öteye gitmez diye konuştu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Karaköprü ilçesine bağlı Büyükördek, Köprülük, Akçahisar, Büyükçömlek, Yeniköy ve Yarımtepe mahallelerini birbirine bağlayan 14 kilometrelik grup yolu, modern ve konforlu yapısıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa –Adıyaman Devlet Yolu ile Bozova–Hilvan Devlet Yolu sıcak asfalt konforu ile birbirine bağlandı.
Ekiplerin yoğun mesai harcadığı güzergâhta sıcak asfalt serimini kısa sürede tamamlandı. Modern iş makineleri ve tekniklerle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yol, uzun yıllar güvenli ulaşım sağlayacak standartlara kavuştu.
BAŞKAN GÜLPINAR SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU
Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye giden Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, güzergâhta incelemelerde bulunarak vatandaşlarla ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Gülpınar, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını önceleyen hizmet anlayışıyla çalışmaların süreceğini ifade etti.
BAŞKAN GÜLPINAR, “2 YILDA BÜTÜN YOLLARI BİTİRECEĞİM DEMEK HAYALCİLİKTEN ÖTEYE GİTMEZ”
Başkan Gülpınar “Geldiğimiz günden beri Şanlıurfa’nın genelinde yollarla ilgili çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de inşallah bu çalışmalardan bir tanesini daha tamamlıyoruz. Urfa–Bozova Devlet Yolu ile Bozova–Hilvan Devlet Yolu’nu birbirine bağlayarak burada yaşayan hemşehrilerimize güzel bir hizmet sunacağız. Aslında bu proje geçen yıldan kalan bir programdı. Ancak bu yıl yaşanan yoğun yağışlar, iklim şartları ve maliyet artışları nedeniyle bazı gecikmeler yaşandı. Buradan özellikle tüm muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum; işler bazen elimizde olmayan sebeplerden dolayı yavaş ilerleyebiliyor. Bu yılki yağışlı hava şartlarını düşündüğümüzde bütün işleri aynı anda bitirmek zaten mümkün değil. Şanlıurfa çok büyük bir şehir. Burada 1475 köyümüz var. hizmet bekleyen yüzlerce yerleşim alanı kalıyor. Elbette düzgün yollarımız da var fakat özellikle son yağışlardan sonra birçok noktada yeniden ihtiyaç oluştu. Personel, bütçe ve mevcut şartlar açısından baktığımızda bütün yolları iki yılda bitireceğim demek gerçekçi olmaz.” ifadelerine yer verdi.
“KAMU KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANARAK YATIRIMLAR YAPIYORUZ”
Başkan Gülpınar konuşmasının devamında, “Hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, hiçbir baskı ya da farklı bir beklenti olmadan, tamamen vatandaşlarımızın mağduriyetini dikkate alarak bu kararları alıyoruz. Buradaki hemşehrilerimizin de bugüne kadar bize karşı çok anlayışlı bir tutumu oldu. Ne bir baskıları oldu ne de bizi rahatsız eden bir talepleri. Çünkü onlar her şeyin en iyisine layık. Biz de arkadaşlarımızla istişare ederek bu yolun en doğru ve en verimli yatırımlardan biri olduğuna karar verdik. Çünkü bizim için verimlilik çok önemli. Kamu kaynaklarını boşa harcamamak gerekiyor. En fazla kullanılan, en büyük ihtiyacın olduğu güzergâhlara öncelik veriyoruz. Bugün burada yapılan çalışma da bunun en açık göstergesidir. İnanıyorum ki bu yol hem milli servet açısından ciddi bir tasarruf sağlayacak hem de vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirecek. İnşallah hemşehrilerimiz bu yolu kazasız belasız, güzel günlerde kullanacaklar. Bizlere de dua edecekler. Biz de daha güzel hizmetlerle yolumuza devam edeceğiz inşallah.” Diye konuştu.
MUHTARLARDAN BAŞKAN GÜLPINAR’A TEŞEKKÜR
Mahalle muhtarları ise yıllardır beklenen yol çalışmasının tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın göreve gelmesiyle birlikte umutlarının yeniden yeşerdiğini ifade etti. Muhtarlar, “Yolumuz modern bir görünüme kavuştu. Vatandaşlarımız artık daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Sayın Başkanımızın mahallelerimize gösterdiği ilgi bizleri mutlu etti” sözleriyle teşekkürlerini iletti.
BÖLGE HALKININ YAŞAM KALİTESİ ARTACAK
Yarımtepe Mahallesi’nden başlayarak tamamlanan asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bölgedeki ulaşım ağı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale gelirken, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin de önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.