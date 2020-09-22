BM'nin ilk Türk Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan önemli açıklamalar

BM'de 75'inci Genel Kurul toplantısı düzenleniyor. Toplantının açılış konuşmasını Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır gerçekleştirdi. Hükümet dışı kuruluşların katılımından faydalanma imkanlarının da sınırlı olacağını ancak buna rağmen, BM çalışmalarına duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Bozkır, Kovid-19 salgınının, bu toplantıya fiziken tam kadro katılıma imkan tanımamanın ötesinde çok daha fazla olumsuzluğa neden olduğunu aktardı.
Mülteci ve göçmen vurgusu
Sağlık sistemlerinin sınırlarının zorlandığını, eğitim faaliyetlerindeki kesintilerin ortak geleceği tehlikeye attığını vurgulayan Bozkır, "En fazla yardıma ihtiyaç duyanlar, en büyük zararı görüyor. Mülteci ve göçmenlerin yaşadığı zorluklar, şimdi daha da kötü bir hal aldı.'' diye konuştu.
Çocuk istismarına dikkat çekti
Bozkır, kadınlar ve kız çocuklarının, cinsiyet temelli şiddet ve suistimal tehlikesine karşı daha savunmasız durumda bulunduğuna dikkati çekerek "Çocuklarımızın karşı karşıya bulunduğu, çocuk işçiliği, çocuk evliliği ve çocuk ticareti tehdidi arttı.'' değerlendirmesinde bulundu. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, etnik ve dini temellere dayanan ayrımcılığın yükselişe geçtiğini, dini grupların mensuplarına ve ibadet mekanlarına yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığını kaydeden Bozkır, ''Salgından ve salgının tetiklediği tüm bu olumsuz gelişmelerden zarar gören her bir bireyin acısını paylaşıyor ve kendileriyle dayanışma içinde olduğumu buradan bir kez daha ifade ediyorum.'' şeklinde konuştu.
"Birlikte hareket etmeliyiz"
Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İnsanlık olarak, bu derece yakınımızda olan ve hepimizi etkileyen bir tehditle ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Bugün, farklılıklarımızı ve anlaşmazlıklarımızı bir kenara bırakmak mecburiyetindeyiz. Bugün çok taraflılığa yönelik ortak bağlılığımızı yinelemek zorundayız. Bugün, bu küresel sorunu çözmek için çabalarımızı birleştirmek ve hiçbir ihtiyaç sahibinin, bu gayretlerimizin yaratacağı imkanlardan yararlanamaz durumda kalmamasını temin etmek mecburiyetindeyiz. Birleşmiş Milletler olarak bunu başarabiliriz.''
"Salgının üstesinden gelebiliriz"
Sistemi doğru biçimde kullanarak salgının üstesinden gelinebileceği, yenilikçi yöntemler geliştirilebileceği, sürdürülebilir, kapsayıcı ve daha adil bir dünya sağlanabileceğine dikkati çeken Bozkır, ''Ancak, bunu ülkelerin kendi başlarına gerçekleştirmeye çalışması, daha fazla can kaybına ve kaynaklarımızın heba olmasına yol açacaktır. Salgın, büyük ihtimalle önümüzdeki bir yıl boyunca çalışmalarımızı etkilemeyi sürdürecektir. Bu nedenle sorunla mücadelede, elimizdeki tüm imkanlardan sonuna kadar faydalanmalıyız'' diye konuştu.