Büyük konuşma 22 Eylül’de: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'den bütün dünyaya seslenecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 22-29 Eylül tarihlerinde salgın nedeniyle telekonferans yöntemi ile toplanacak. Bu yıl 75’inci yılını kutlayan BM’de Türkiye açısından bir ilk yaşanacak. Türkiye’den seçilen ilk isim olan eski AB Bakanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu’na başkanlık yapacak. Türkiye açısından büyük önem taşıyan bu toplantıda ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapacak. Erdoğan’ın bu konuşma için özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Bu çerçevede dikkatler Erdoğan’ın konuşmasında olacak.

KORONAVİRÜS MÜCADELESİ

Konuşmasında salgına değinecek olan Erdoğan’ın salgının dünya ekonomisi başta olmak üzere ortaya çıkardığı sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm yolları dışında Türkiye’nin mücadele yöntemleri hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın kriz bölgeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde salgının sonuçlarını hatırlatması ve bu kapsamda Türkiye’nin 140’ın üzerinde ülkeye yardım göndererek elinden geleni yaptığını vurgulaması da öngörülüyor.

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AĞIRLIK DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz’de Fransa ve Yunanistan iş birliği ile Türkiye’ye karşı tırmandırılan gerilim ve bölge zenginliklerine yönelik gasp girişimleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında yer bulacak. Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini gündeme getirmesi beklenen Erdoğan’ın doğal kaynakların adil paylaşımından yana tavrımızı bir kez daha kayda geçireceği ve Türkiye’nin diyaloğa her zaman açık olduğu mesajını liderlere vereceği ancak haklarının da her şartta takipçisi olacağını vurgulayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda Erdoğan, Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerinden geri adım atmayacağına bir kez daha dikkat çekecek. Erdoğan’ın ABD’nin son dönemde Güney Kıbrıs Rus Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasından dolayı Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi, ABD’ye tarafsızlık politikasına geri dönmeye davet etmesi de bekleniyor.

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LİBYA VE SURİYE

Erdoğan’ın gündeminde Libya’daki son durum da bulunuyor. Erdoğan, Türkiye’nin Libya’nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu hatırlatacak. 2011’den bu yana Suriye’de akan kanın durması için Türkiye’nin sahada ve masada gösterdiği çabalara işaret edecek Erdoğan, PKK ve DEAŞ’a yönelik TSK’nın gerçekleştirdiği başarılı harekatlarla terörden temizlenen bölgelerin huzur ve istikrara kavuştuğuna ve binlerce mültecinin evine döndüğüne dikkat çekecek.

FİLİSTİN’İ BİTİRME ANLAŞMASI

İsrail’in Filistin’i işgaliyle ilgili de değerlendirmeler yapması beklenen Erdoğan, İsrail yönetimin Batı Şeria ve Gazze’deki insanlık dışı ablukası, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarını da hatırlatacak. Erdoğan’ın ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in normalleşme adı altında Filistin’i bitirme anlaşmasına da vurgu yapması bekleniyor. Erdoğan’ın ajandasında Batı’da yükselen yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına da dikkat çekeceği ifade ediliyor.

22 EYLÜL'DE KONUŞACAK

Erdoğan, 22 Eylül’de liderlere hitap edecek. Öncesinde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump konuşacak. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da aynı gün konuşacak.

İLK TÜRK BAŞKAN

Volkan Bozkır

BM Genel Kuruluna başkanlık edecek ilk Türk olarak Volkan Bozkır, 15 Eylül’de görevi BM 74’üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande’den devraldı. Bozkır, görevi Eylül 2021’e kadar üstlenecek. BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetmek ve Kurul’un işleyişini düzenlemek görevli. Bozkır’ın tek aday olduğu seçimde 193 ülkeden 192’si oy kullandı. Üye ülkelerden Venezuela, finansal katkı payını ödemediği için oy kullanamadı. Seçimde 178 ülke Bozkır’a oy verirken 11 ülke çekimser oy kullandı, üç oy da geçersiz sayıldı.

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BİR SAATLİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen’i kabul etti. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.