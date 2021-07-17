Gündem Bodrum kırmızı alarma geçti Nüfus 1 milyonu geçti adım atacak yer kalmadı
MUĞLA

Bodrum kırmızı alarma geçti: Nüfus 1 milyonu geçti adım atacak yer kalmadı

Kurban bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum nüfusu 5 katına çıktı. 550 km’lik karelik alana 1 milyon insan geldi. Pandemi sürecinde 400 bin nüfusu ulaşan Bodrum yeni normalleşme sürecinin başlaması ile Temmuz ayının başında 800 bine ulaşmıştı. Bayram tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle Bodrum’un nüfusu 1 milyonu geçti.

Haber Merkezi İHA
Bodrum kırmızı alarma geçti: Nüfus 1 milyonu geçti adım atacak yer kalmadı
Nüfus 1 milyonu geçti adım atacak yer kalmadı.

Kurban bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum nüfusu 5 katına çıktı. 550 km’lik karelik alana 1 milyon insan geldi.
Pandemi sürecinde 400 bin nüfusu ulaşan Bodrum yeni normalleşme sürecinin başlaması ile Temmuz ayının başında 800 bine ulaşmıştı. Bayram tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle Bodrum’un nüfusu 1 milyonu geçti.

9 günlük tatilin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, tatilin ilk gününde işkenceye dönüştü. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu ilçede 5 dakikalık mesafe 1 saate çıktı.


Son dakika gelen sokakta kalır


Turizmciler ise bayram günü rezervasyonsuz Bodrum’a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı tatilinde Bodrum’un nüfusunun 5 katına çıkacağını ve nüfusun 1 milyonu geçeceğini açıkladı.


Havayolu şirketleri ek uçuşlar koydu


Hava yolu taşımacılığıyla Bodrum’a gelenlerin sayısının da 4 katına çıktığı öğrenildi. Milas - Bodrum havalimanına ardı ardına uçaklar inmeye başladı. Bu durum karşısında havayolu şirketleri Bodrum’a gelen uçak sayılarını 3 katına çıkardığı öğrenildi. Şehirlerarası otobüslerin ise Bodrum’a ek seferler koyduğu bazı otobüs şirketlerinin ise saat başı Bodrum’a otobüs kaldırdığı öğrenildi.


Sahillerde adım atacak yer kalmadı


Bodrum’a tatile gelen yerli turistlerin ilk işi mavi sulara kendilerini atmak oldu. Aynı zamanda günü birlik tur tekneleriyle bazı tatilciler mavi tura çıktı.


Öte yandan, zaman zaman elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı ilçede, zincir marketler ve fırınlarda yoğunluk yaşandığı gözlendi.

İstanbul Havalimanı'nda bayram öncesi yoğunluk: İki günde 2 bin 122 uçuş yapıldı
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Bayram tatilini yurt dışı ve yurt içinde değerlendirmek isteyen yolcular dün olduğu gibi bugün de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk nedeniyle terminal girişlerinde x-ray güvenlik noktalarında ve check-in kontuarlarında kuyruklar oluştu. Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları için yolcuları uyardı.
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Pandemiden sonra en yoğun günün yaşayan İstanbul Havalimanı'nda bayram tatilinin ilk gününde oluşan veriler de belli oldu. Buna göre havalimanından dün bin 60 uçuş gerçekleşirken bugün ise bin 62 uçuş icra edilecek. Yolcu sayılarında ise bugün 52 bin 44 iç hat ve 99 bin 226 dış hat olmak üzere toplamda 151 bin 270 kişinin seyahat etmesi bekleniyor.
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Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Bugün tüm havalimanlarımızda bayram heyecanını tekrar yaşıyoruz. İgairport'da uçuş sayısı 1000'i aştı. Yolcu sayısı 150 bini geçti. Şükür seyahat özgürlüğü ve sosyal hayatımızda çok bedel ödediğimiz günlere geri dönmemek için lütfen kolları sıvayalım ve aşı olalım dedi.
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İstanbul Havalimanı'nda bayram öncesi yoğunluk: İki günde 2 bin 122 uçuş yapıldı
İstanbul Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.


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