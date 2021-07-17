Bodrum kırmızı alarma geçti: Nüfus 1 milyonu geçti adım atacak yer kalmadı

Pandemiden sonra en yoğun günün yaşayan İstanbul Havalimanı'nda bayram tatilinin ilk gününde oluşan veriler de belli oldu. Buna göre havalimanından dün bin 60 uçuş gerçekleşirken bugün ise bin 62 uçuş icra edilecek. Yolcu sayılarında ise bugün 52 bin 44 iç hat ve 99 bin 226 dış hat olmak üzere toplamda 151 bin 270 kişinin seyahat etmesi bekleniyor.