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Bombalı defineci

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, Barış B.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada esrar ve Ectacy hap gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Burak Doğan
04:00 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 05:49 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Definecinin deposunda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, Barış B.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada esrar ve Ectacy hap gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri şahsın kullandığı başka bir yer olup olmadığını araştırırken, şüphelinin bir deposu olduğunu tespit etti. Depoyu incelemek için kriminal şubeden uzman bir ekip aramalara katıldı. Depoda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan amonyum nitrat, fünye, el bombası, pil, kablo, boru ve jeneratör ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra sorgulanan Barış B., terörist olmadığını, patlayıcıları define ararken kullandığını iddia etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “patlayıcı madde bulundurmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Operasyon
#patlayıcı madde
#Gözaltı
3 saat önce
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